De costas, Yasmin Brunet empina o bumbum com biquíni fininho

A modelo Yasmin Brunet chamou a atenção ao compartilhar um clique de biquíni na praia e deixar o corpaço à mostra

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 14h15

Yasmin Brunet (34) impressionou a web nesta terça-feira, 9, ao compartilhar um registro na praia. Empinando o bumbum, a modelo exibiu o corpaço e arrancou elogios dos fãs.

Para aproveitar o clima quente, a musa apostou em um biquíni fininho, de cor única e com detalhes de conchas na parte de cima.

Posando para a câmera, ela deixou os cabelos soltos, usou um óculos de sol e usou as mãos para deixar o bumbum lá em cima. "Yasminhe-se", brincou ela na legenda.

"Perfeita sim", declarou uma internauta nos comentários; "Sereias existem e essa é a prova", comentou outra; "Rainha do mar ela", disparou uma terceira; "A paisagem é só um detalhe perto de toda a sua beleza", disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin 🧜🏼‍♀️ (@yasminbrunet)

YASMIN BRUNET E XAMÃ VIVEM ROMANCE, DIZ COLUNISTA

A modelo Yasmin Brunet pode ter encontrado um novo amor! De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela está vivendo um romance com o cantor Xamã (32) há cerca de um mês. Por enquanto, o relacionamento deles não teria um 'rótulo' e os amigos próximos já sabem do novo affair. Inclusive, o colunista informou que eles foram vistos juntos em uma viagem para Fernando de Noronha neste mês e eles já teriam ficado no Carnaval.

