De costas, Lexa deixa bumbum GG escapar em vestidinho micro: ''Gata''

Sem nada por baixo, Lexa mostra toda sua sensualidade em vestido micro até o limite e deixa bumbum GG em destaque

CARAS Digital Publicado em 17/09/2022, às 19h24

A cantora Lexa(27) está a todo vapor divulgando o seu novo trabalho, o EP MAGNÉTICA, lançado no último mês. Em divulgação, a também apresentadora vem compartilhando vários registros do ensaio feito para o álbum.

Na tarde deste sábado, 17, revelou a contracapa do disco, em que ela aparece de costas e com um vestido micro branco. De cabelão, ela deixou o seu bumbum GG e as suas curvas saradas em destaque.

Para a produção, ela apostou também em uma sandália branca transparente nada básica: "Eu sei exatamente o que eu quero", escreveu ela na legenda do registro compartilhado no Instagram.

Nos comentários, é claro, os fãs da estrela brasileira não deixaram de comentar e elogiar a carioca: "Você é um absurdo de gata", disse uma admiradora. "Gata demais", completou outra. "Dona da porr* toda", disparou um terceiro.

