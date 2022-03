De costas, Kelly Key rouba a cena na praia com curvas treinadas

Cantora Kelly Key compartilhou foto de biquíni na rede social e chamou a atenção com corpaço sarado

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 07h14

A cantora Kelly Key (39) impressionou com mais um clique de biquíni em sua rede social!

Nesta segunda-feira, 14, a famosa compartilhou uma foto curtindo o dia de calor na praia e se destacou ao aparecer de costas.

Usando um biquíni fio dental, Kelly Key ostentou suas curvas tatuadas e chamou a atenção com seu bumbum empinado.

"Um feed com praia é outro Nível, né!? Prefere praia ou piscina", disse ela que está publicando nos últimos dias fotos aproveitando a praia.

Nos comentários, os internautas logo a encheram de elogios. "Que deusa", exclamaram os fãs. "Linda", admiraram outros.

Curtindo os dias quentes no litoral, Kelly Key ainda aproveitou para fazer um passeio e jet ski. Em cima do veículo aquático, a cantora roubou a cena ao exibir seu corpaço treinado com muita beleza.

Veja a foto de Kelly Key de biquíni: