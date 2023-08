De costas, Gracyanne Barbosa impacta com curvas gigantescas: ''A maior de todas''

Em foto de costas na praia, Gracyanne Barbosa impacta ao exibir curvas musculosas saltando

A musa fitness Gracyanne Barbosa parou tudo com um novo clique arrasador de suas curvas. Nesta terça-feira, 08, a famosa compartilhou uma foto tirada na praia e chamou a atenção ao surgir de costas, ostentando seu corpaço turbinado.

No registro, a esposa do cantor Belo apareceu usando um biquíni branco, de modelo finíssimo, e chocou ao deixar suas curvas volumosas em evidência. A influenciadora então impressionou com o tamanho gigantesco de seus músculos.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram impactados com a boa forma exuberante da artista. "Perfeição", enalteceram a famosa. "A maior de todas", elogiaram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Recém anunciada como rainha de bateria da escola Camisa Verde e Branco, Gracyanne Barbosa revelou que já tem pensado no planejamento para não fazer feio em seu retorno ao Carnaval de São Paulo, em 2024. Em entrevista à CARAS Brasil, ela contou que recebeu o convite da agremiação paulistana após um bate-papo com amigos, que na ocasião reforçaram estarem com saudades de vê-la sambando na avenida.

"Não pretendia retornar ao carnaval esse ano, mas depois da conversa, o carinho no qual tiveram comigo, a Presidente Erika Ferro, me disse que minha força representa todas as mulheres, foi tão emocionante que ficou impossível não aceitar", revelou.

Veja a foto de costas de Gracyanne Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa revela no que Belo te incomoda

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.