De costas, Gracyanne Barbosa exibe glúteos saltando em biquíni fio-dental minúsculo

Musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao ostentar glúteos volumosos em fotos de biquíni mínimo

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chocou ao compartilhar a sua costumeira foto de bumbum aos domingos. Neste final de semana, ela publicou um novo clique de seus glúteos e impressionou do mesmo jeito.

No registro tirado enquanto tomava um banho de mar, a esposa do cantor Belo (48) apareceu de costas esbanjando suas curvas saradas e o volume não passou despercebido.

Usando um biquíni fio-dental rosa pink, Gracyanne Barbosa exibiu seu bumbum empinado e sem nenhuma celulite. "Dia de Sunday Bumday, mas deveria ser Sunday Back", falou ela sobre ter posado de costas para mostrar melhor suas curvas.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Ave Maria... é muito top", exclamou uma fã. "É muito poder em um só ser", falou outra. "A mulher mais perfeita que já vi", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne barbosa chamou a atenção ao surgir fazendo pole dance com um look ousado. De shorts tipo calcinha, a famosa deixou seus glúteos à mostra durante a prática com a barra.

Veja a foto de Gracyanne Barbosa de biquíni de costas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa revela quantas vezes por semana vai para cama com Belo

A esposa do cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa, abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e resolveu escolher algumas perguntas para responder. No domingo, 05, ela divertiu os seguidores ao contar a frequência com o marido.

Divertindo-se com o questionamento, a influenciadora digital apareceu dando gargalhada e brincou ao falar sobre quantas vezes que vai para a cama com o esposo na semana. "37, gente, não é a média de todo casal?", debochou Gracyanne Barbosa ao rir muito com a pergunta de um seguidor. Ela ainda escreveu: "Chega, cocei o olho".