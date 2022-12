De costas, Deolane Bezerra exibe bumbum empinado em fio-dental: ''Gata''

Ex-A Fazenda Deolane Bezerra parou tudo ao exibir bumbum turbinado em foto de biquíni na praia

A ex-A Fazenda Deolane Bezerra (35) parou tudo nesta sexta-feira, 30, na rede social ao compartilhar uma foto na praia. De costas, a advogada exibiu suas curvas esculturais e deu o que falar.

No registro publicado pela influenciadora, ela apareceu plena aproveitando um dia de sol na praia e chamou a atenção ao posar de biquíni fio-dental. O modelo pequeno deixou o bumbum da famosa em evidência e impressionou.

"Há mares que vem para o bem", escreveu Deolane Bezerra ao surgir plena curtindo a viagem após sua participação conturbada no reality show rural da Record TV.

Não demorou para os comentários da publicação ficarem cheios de elogios. Afinal, a doutora não passou despercebida com seus glúteos redondinhos. "Gata", admiraram os fãs. "Que linda", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Deolane Bezerra arrancou mais suspiros ao publicar uma série de cliques de biquíni de mais um momento de suas férias.

Veja a foto de Deolane de biquíni:

Deolane Bezerra revela o que deu de presente para seu segurança

A advogada e ex-A Fazenda Deolane Bezerra surpreendeu em sua escolha de presente para o seu segurança na época do Natal. Ela e os amigos fizeram um Amigo Secreto na última sexta-feira, 23, e o presente dela repercutiu nas redes sociais.

Deolane tirou o seu segurança, Nego Jader, no amigo secreto e decidiu dar um maço de dinheiro para ele. Na hora da entrega do presente, ela justificou a sua escolha. “É uma pessoa muito focada. Não tem quem me olhe com tanto carinho, pureza, dedicação. E eu tenho dois presentes e vou dar para ele escolher”, disse ela. Então, ele escolheu o presente que estava no bolso direito dela e ela pegou um maço com notas de R$ 100.