De costas, Deborah Secco aparece só de biquíni fio-dental

Deborah Secco deixa os fãs babando ao mostrar seu corpo curvilíneo em passeio de barco na França

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 19h03

A atriz Deborah Secco já desembarcou em Cannes, na França, para participar dos eventos que fazem parte do circuito do Festival de Cannes. Enquanto não chega a hora de brilhar em um baile de gala, a musa aproveitou o dia ensolarado para arrasar em um passeio de barco.

Nesta quarta-feira, 25, a musa foi renovar o bronzeado em um passeio de barco no mar da região e apostou em um biquíni ousadíssimo. Ela posou de costas e destacou suas curvas ao usar apenas um modelito estilo fio-dental.

“Eu sigo o sol! Hoje de biquíni, mas amanhã é dia de amfAR”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco assume que já foi 'piranha'

Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Deborah Secco relembrou sua fase mais oudada da vida íntima. “Nunca fiz mal a ninguém. Eu só era o quê? Piranha! Ser piranha hoje tá na moda. Nunca fiz por dinheiro. Eu gosto de transar, de ter orgasmos... Era uma feminista antes do feminismo virar moda”, disse ela.

Além disso, a artista completou: “Tenho inimizades porque na época ou peguei o namorado ou peguei o marido de alguém... Mas hoje peço desculpas. Não sou mais assim”.