De conjuntinho micro, Mel Maia exibe resultado de treino pesado: “Tá fluindo”

Atriz Mel Maia faz pose para exibir corpão sarado na academia e revela detalhes de dieta especial

A atriz Mel Maia (19) está com foco total na academia! Nesta segunda-feira, 22, a artista posou com um conjuntinho minúsculo e fez questão de exibir o resultado do corpão sarado após um treino intenso. Além disso, ela ainda abriu detalhes sobre a dieta especial que a ajudou a alcançar o corpão dos sonhos.

A intérprete de ‘Guiga’ na novela das sete da Globo ‘Vai na Fé’ usou os stories para falar sobre a malhação. Além de publicar um vídeo em que aparece pegando pesado nos exercícios na academia, ela também exibiu o shape para comprovar os resultados dos treinos: “Tá fluindo”, Mel escreveu toda orgulhosa na legenda do vídeo.

Em seguida, a atriz falou sobre sua dieta: “Vou voltar pro foco agora de verdade antes que o Nutri Fofo me deserde”, ela brincou com seu nutricionista e explicou: “Porque eu tô treinando pra caramba, mas eu to comendo muita besteira durante a semana e isso atrapalha muito a minha evolução”, Mel contou.

“Não só minha evolução como também eu fico muito cansada”, a atriz complementou e contou que agora vai voltar para dieta: “Tá cansada, tá mole assim, tá cansada porque tá comendo besteira, então vou começar a comer direitinho hoje”, Mel finalizou e mostrou seu almoço saudável com um prato bem colorido na sequência.

Mel Maia exibe resultado de treino pesado - Reprodução/Instagram

Mel Maia brinca nos bastidores de 'Vai na Fé':

Na semana passada, a atriz Mel Maia compartilhou em suas redes sociais um carrossel de fotos dos bastidores da novela da Globo, 'Vai na Fé'. Entre os registros, Guiga, personagem interpretada pela atriz, surge na janela do ônibus, com uma bolsa de grife nas mãos.

Na trama, a patricinha, que sempre levou uma vida de luxo, teve os bens bloqueados pela justiça. Mel ainda tirou onda com a situação da personagem e brincou: “Quem viu a Guiga hoje? cabô vida de madame!!!”, escreveu ela na postagem.