De conjuntinho micro, Mariana Rios surge toda estilosa em Miami

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 13h03

A cantora Mariana Rios (36) encantou com novas fotos em Miami.

Nesta quarta-feira, 20, a famosa compartilhou fotos cheias de estilo curtindo um passeio no local nos EUA e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Usando um conjuntinho estampado, Mariana Rios - que recentemente renovou o visual e clareou os cabelos - esbanjou suas curvas torneadas com muita beleza e elegância.

Ao fazer carão para os cliques, a artista logo recebeu elogios em sua rede social. "Musa", admiraram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nesta terça-feira, 19, Mariana Rios roubou a cena ao publicar fotos de biquíni curtindo um passeio de barco em Miami.

Veja o look de Mariana Rios em Miami: