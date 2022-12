De chapéu, Maraisa arrasa com look todo rosa: ''A Barbie tá diferenciada''

Poderosa, cantora Maraisa exibe produção impecável com look todo pink para show com Maiara e coleciona elogios dos seguidores

A cantora Maraisa (34) chamou atenção nas redes sociais ao exibir produção impecável para dia de apresentação ao lado da irmã e dupla, Maiara (34)!

Para show em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a sertaneja apostou em look todo pink e encantou os fãs na web. Em fotos publicadas em seu perfil no Instagram, ela aparece usando um vestido curtinho de plumas na parte de baixo e estilo tomara que caia com alça fininha em V.

Para completar o visual, ela ainda elegeu um chapéu de cowgirl e sandálias de salto alto também rosa e posou sorridente e fazendo carão nos cliques.

"Barbie Pink", escreveu Maraisa na legenda da postagem. Nos comentários, os seguidores exaltaram a beleza da gata. "Linda é ela", "Como resistir a essa agrogirl, maravilhosa demais!", "A Barbie sertaneja mais lindaaaaa", "Que perfeição!", "A Barbie tá diferenciada, maravilhosa", "Apaixonada nessa Barbie do Agro", disseram os admiradores.

Confira o look de Maraisa 'à la Barbie':

Maraisa celebra gravação com Roberto Carlos

Maraisa utilizou as redes sociais recentemente para celebrar a participação dela e de Maiara na gravação do especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos (81)!

Na ocasião, Maraisa dividiu com seus seguidores uma foto que tirou ao lado de Roberto quando tinha apenas 14 anos de idade e celebrou o sonho de poder gravar uma música com ele. "Aos 14 anos de idade foi o nosso primeiro encontro com o Rei, ele nos recebeu com todo carinho do mundo no camarim, naquele dia duas meninas profetizaram que um dia iriam gravar uma música com ele. Depois de 20 anos esse grande dia aconteceu", disse Maraisa.

