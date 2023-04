De cara lavada, Ana Hickmann choca ao surgir sem maquiagem: “Bonita de qualquer jeito!”

Apresentadora Ana Hickmann posa sem maquiagem em clique raro e impressiona fãs; veja

Na manhã desta terça-feira, 04, a apresentadora e influenciadora digital Ana Hickmann (42), compartilhou em suas redes sociais, um vídeo que deixou os seguidores com inveja.

De cara lavada, a modelo dispensou qualquer tipo de maquiagem e deixou à mostra toda sua beleza natural ao exibir o ritual matinal de sua rotina de cuidados com a pele.

Na legenda da publicação, Ana contou detalhes sobre o momento indispensável de autocuidado que no abre mão: "Bom dia!!!!! Sempre acordo muito cedo pra trabalhar e cuidar de todas as tarefas de casa. Hoje resolvi sair com a pele prontíssima e gravei todo o passo a passo. Olha inquebrável faço em 5 min: Skincare e MAKEUP básico top! Quer aprender? Então assiste até o final ".

Seguidores rapidamente começaram a elogiar a beleza natural da estrela. "A pele maquiada ficou top, mas sem maquiagem perfeita!!", declarou uma fã nos comentários. Outra ressaltou: "Quem é bonita naturalmente não precisa de muito esforço!!". "Essa é gata mesmo sem maquiagem", escreveu mais um. “Uma das mulheres que acho mais linda no Brasil, beleza natural, com ou sem make é maravilhosa”, afirmou outro.

Vale lembrar que recentemente a apresentadora Ana Hickmann deu um show de beleza ao surgir deslumbrante usando um look de banho nada discreto.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANA HICKMANN:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

De maiô, Ana Hickmann curte cachoeira no Jalapão

Ana Hickmann chamou atenção nas redes sociais, ao surgir em novos cliques acompanhada do marido, Alexandre Correa, e do filho, Alezinho, de 8 anos, durante uma viagem para o Jalapão, no Tocantins.

Nas fotos compartilhadas em seu perfil no Instagram, a ruiva surgiu de maiô na cor magenta renovando as energias em um banho de cachoeira e ainda brincou com suas pernas ao abrir o álbum de fotos em meio à natureza.

"Haja perna para percorrer todo o Jalapão (isso não me falta)! Cliques na Cachoeira do Formiga que fica em Mateiros. Esse lugar é muito especial!!!", escreveu Ana Hickmann na legenda da postagem.