De canga aberta, Carolina Dieckmann ostenta curvas espetaculares: ''Maravilhosa''

Com look de praia, Carolina Dieckmann ostenta corpaço escultural e chama a atenção

A atriz Carolina Dieckmann deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Nesta quinta-feira, 14, a famosa compartilhou uma série de cliques usando um look de banho e chamou a atenção ao deixar suas curvas esculturais à mostra.

Ao abrir a canga, a loira ostentou sua barriga retinha e arrancou suspiros ao se exibir de biquíni. Sem maquiagem, a artista global, que estava no ar na última novela das sete, Vai Na Fé, não passou despercebida com sua beleza natural.

"Bora", escreveu Carolina Dieckmann na legenda. Nos comentários, a musa logo recebeu uma chuva de elogios. "Você é a mais linda do mundo", enalteceram os fãs. "Que perfeita", exclamaram. "Maravilhosa", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, a musa arrancou mais elogios ao se exibir em uma série de fotos levantando a canga em meio à natureza. Ela também causou ao surgir com um vestidinho comendo goiaba.

Recentemente, a famosa mostrou que fez uma tatuagem para o filho caçula, José Worcman, fruto do casamento com o diretor de TV Tiago Worcman. Ela já tinha o nome de seu primogênito, Davi Frota, do relacionamento vivido com Marcos Frota.

Veja as fotos de Carolina Dieckmann:

Carolina Dieckmann fala sobre José Loreto

A atriz Carolina Dieckmann falou abertamente sobre a experiência que viveu com José Loreto nos bastidores de Vai Na Fé, novela das sete. Quando o ator foi acusado de dar em cima de uma ex-BBB comprometida, a loira então se pronunciou.

Ao lado de Sheron Menezzes, Carolina Dieckmann e José Loreto apareceram se olhando e curtindo a boa energia do momento de seus personagens na trama. A famosa então usou o clique para esclarecer possíveis boatos que apareçam no futuro.

"Postando essa foto roubada do zé por motivo de: não, ele nunca deu em cima de mim. Sim, tivemos uma parceria incrível. Nem me incluam nessa fofoca, que eu tô feliz demais! bjão pra geral", declarou a esposa de Tiago Worcman.