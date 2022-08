De camiseta micro, Lívia Andrade esbanja beleza ousada na cama

Apresentadora Lívia Andrade arrancou elogios na rede social ao compartilhar foto deitada na cama

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 13h05

A apresentadora Lívia Andrade (39) compartilhou mais um de seus cliques ousados na rede social. Nesta quinta-feira, 04, a famosa apareceu deitada na cama e chamou a atenção com sua beleza.

Usando apenas uma camiseta curtinha, de cor branca, a loira surgiu com os braços para cima e com a barriga à mostra. Sorridente e iluminada pelo sol, Lívia Andrade posou deslumbrante para o registro bem natural.

"Mais cafeína por favor", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, a artista foi coberta de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Linda e charmosa", disseram outros.

Nos últimos dias, Lívia Andrade roubou a cena ao surgir tomando um banho de mangueira nos EUA fazendo topless. Usando apenas a parte de baixo do biquíni, a musa ostentou seu bumbum empinado na foto de costas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade exibe corpaço nos EUA

Nos últimos dias, Lívia Andrade esbanjou suas curvas deslumbrantes com muita beleza ao aparecer de shortinhos e top andando de bicicleta nos EUA. "Por aí", disse ela ao surgir passeando nas ruas da Flórida.

Cheia de estilo e atitude, a loira sempre chama a atenção com seus looks ousados. Recentemente, ela deu o que falar ao aparecer com um vestido estampado coladíssimo esbanjando seu bumbum empinado, também um lugar nos EUA.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!