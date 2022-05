De camisa curtinha, Gretchen exibe barriga negativa com tatuagem

Cantora Gretchen apareceu mostrando a barriga em look e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 11h47

A cantora Gretchen (62) colocou seu corpaço para jogo em mais um clique!

Nesta sexta-feira, 13, a famosa compartilhou uma foto usando um look cheio de aberturas e deixou suas curvas em evidência.

Com um micro camisa e uma saia de fenda, Gretchen exibiu sua barriga negativa com tatuagem em volta do umbigo.

"Sexta Feira 13 e a gente já começa bombando", avisou ela na legenda. Nos comentários, a Rainha do Rebolado recebeu muitos elogios. "Linda", admiraram.

Ainda nos últimos dias, Gretchen comentou sua saída do programa Encrenca da RedeTV!. De shortinhos e cropped, ela roubou a cena em um evento.

Veja o look de Gretchen de barriga de fora: