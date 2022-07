De calcinnha e top, Kelly Key ostenta curvas saradas em vídeo tomando sol

Cantora Kelly Key chamou a atenção ao exibir corpaço treinado em vídeo renovando o bronzeado com roupa íntima

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 10h49

A cantora Kelly Key (39) impressionou com mais um vídeo na rede social mostrando o seu corpaço treinado. Nesta quinta-feira, 28, ela publicou um registro tomando sol e deu o que falar ao aparecer somente de roupa íntima.

Usando calcinha e top, Kelly Key apareceu no vídeo renovando o bronzeado e relaxando durante o momento de sossego ao ar livre. Com as curvas tatuadas à mostra, a loira chamou a atenção com sua boa forma.

"Bom dia", desejou a artista de óculos escuros ao aparecer deslumbrante no vídeo. Nos comentários, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Que abdômen", admiraram-se com o tanquinho dela. "Gatíssima", falaram outros.

Nos últimos dias, Kelly Key compartilhou um vídeo treinando na academia e impressionou ao mostrar sua boa forma durante os exercícios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key causa ao tirar a calça

Recentemente, Kelly Key compartilhou mais um de seus vídeos mostrando suas curvas saradas. Na ocasião, ela causou ao aparecer tirando a calça e ficando apenas de biquíni cavado. Ao dispensar a roupa, a loira revelou seu corpaço torneado e chocou com os músculos aparentes.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!