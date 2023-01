De calcinha, Rafa Kalimann exibe corpão e sensualiza em fotos na Bahia: ''Espetáculo de mulher!''

Apresentadora Rafa Kalimann rouba a cena ao posar de calcinha em hotel em Salvador, na Bahia

A apresentadora Rafa Kalimann (29) deixou os seguidores babando nas redes sociais ao publicar novos registros de sua viagem para a Bahia!

Na quinta-feira, 05, a ex-BBB chamou atenção da web ao surgir esbanjando sensualidade no hotel em que está hospedada em Salvador. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa posou usando apenas uma calcinha estampada e uma regata branca.

Em alguns cliques, Rafa aparece na janela do hotel, destacando suas curvas perfeitas e comendo uma maça. Ao fundo, é possível ver o mar. Dona de um corpaço escultural, ela também surgiu sentada no sofá com as pernas saradas cruzadas.

"Aprender a dançar sozinha pra não perder nenhuma música", escreveu Rafa Kalimann ao legendar a postagem.

Nos comentários, os admiradores exaltaram a beleza de Kalimann. "Um espetáculo de mulher!", "Coisa lindaaaaaaa", "Se ser perfeita fosse crime, eu ligava pra polícia ir agora pra te prender", "Um absurdo de mulher", "tá, não tem base a beleza de dona Rafaella Kalimann", "Musa do verão", "Quanta perfeição", disseram.

Rafa Kalimann foi escalada para participação na nova novela das sete da Globo, Vai na Fé, que tem o namorado, José Loreto (38), no elenco. Porém, a influencer corre o risco de não conseguir atuar na trama. Segundo informações do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (Sated-RJ), ela não pode atuar em novelas. Isso porque a influenciadora não possui registro profissional, o popular DRT. Sendo assim, ela não está apta para trabalhar no meio artístico.

Confira as fotos sensuais de Rafa Kalimann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann mostra encontro com Deborah Secco: ''Vamos ficar juntinhas''

Rafa Kalimann usou as redes sociais na quarta-feira, 04, para contar sobre um encontro inusitado com ninguém menos que Deborah Secco (43).

As duas amigas, que estão na Bahia, revelaram que estavam marcando de se ver e, por coincidência, se hospedaram no mesmo hotel. "Coincidências da vida. Outro dia desses mandei mensagem falando que iria na casa de praia dela, porque ela tem uma casa de praia, muito chique, mas seria para um bate e volta. Aí de repente ela viajou e eu resolvi viajar ontem", começou Rafa.

"Nós viemos parar no mesmo hotel, na mesma cidade", explicou ela. Em seguida, Deborah aparece na câmera: "E nós vamos ficar juntinhas. Ela não me escapa mais, pensa em um amor que eu tenho por essa menina." Pouco tempo depois, Rafa mostrou ela e Deborah entrando no mesmo hotel. As duas estão hospedadas em Salvador, com diárias que chegam até R$ 1.800.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!