De calcinha abaixada, Gracyanne Barbosa ostenta bumbum turbinado e choca: ''Muito linda''

08/10/2022

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) impressionou ao compartilhar um clique ousado em seus stories nesta sexta-feira, 07. Ao abrir uma caixinha de perguntas, a famosa recebeu um elogio e resolveu responder com uma foto bem quente.

No registro publicado pela esposa do cantor Belo (48), ela apareceu de costas e chamou muita atenção ao exibir seu bumbum turbinado em uma calcinha fio-dental branca. Abaixando a peça íntima, a famosa revelou a tatuagem que fez para o amado no local.

"Você é muito linda, Belo é um homem de sorte", exclamou uma pessoa para Gracyanne Barbosa, que parou tudo ao exibir suas curvas muito saradas quase sem roupa.

Ainda nesta sexta-feira, 07, a famosa abriu o jogo e contou como é morar com 11 pessoas em sua casa. Sincera, a esposa do cantor Belo comentou que a vivência com neta, enteada, genro e outras pessoas é como se fosse um reality show.

Gracyanne Barbosa exibe bumbum molhado de suor após cardio

Recentemente, Gracyanne Barbosa impressionou ao exibir suas fotos após o cardio matinal. Abaixando a calça, a musa fitness revelou dispensar a calcinha para se exercitar. Ela ainda chamou a atenção ao exibir seu bumbum todo suado depois de realizar o aeróbico.

Nos últimos meses, a influenciadora causou ao publicar um vídeo fazendo um alongamento ousado. De cabeça para baixo, bumbum para cima, ela deixou sua parte íntima em evidência e deu o que falar com o registro na rede social viralizando com o vídeo.

