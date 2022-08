De cabeça para baixo, Isis Valverde rebola muito o bumbum e impressiona

Atriz Isis Valverde compartilhou vídeo rebolando e impressionou ao aparecer em várias poses

04/08/2022

A atriz Isis Valverde (35) chamou muita atenção nesta quinta-feira, 04, ao surgir rebolando de forma diferente um vídeo gravado em uma casa.

Toda estilosa, a ex-global apareceu de calça bem despojada e um top branco, mostrando a barriga enquanto mexia bastante o seu bumbum de várias maneiras. Inclusive, a famosa até ficou de ponta-cabeça para fazer o movimento.

Ao mostrar todo seu gingado, Isis Valverde logo arrancou muitos elogios dos seguidores. "Muito linda", admiraram os fãs. "Só não faço igual, porque não tenho essa calça haha MARAVILHOSA", brincaram outros.

Nos últimos dias, Isis Valverde chamou a atenção ao compartilhar fotos na Itália. Mostrando looks, paisagens e passeios pelo país europeu, a famosa arrancou mais elogios dos seguidores com seu estilo e beleza.

Isis Valverde rouba a cena na Grécia ao surgir de biquíni

Ainda nesta quarta-feira, 03, Isis Valverde viajou para a Europa e impressionou ao compartilhar fotos na Grécia. Em uma praia do país, a atriz apareceu deslumbrante curtindo o dia com os amigos. De biquíni vermelho, a famosa protagonizou os registros e roubou a cena com seu corpaço escultural.

Na última segunda-feira, 01, Isis Valverde anunciou o fim de seu contrato fixo com a Globo. Em sua rede social, ela escreveu uma carta aberta contando tudo e emocionou ao relembrar os personagens que viveu durante seus 17 anos na emissora carioca.

"Nunca pensei que estaria pronta pra essa 'carta aberta'. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim. Um lugar onde cresci em segurança!", iniciou o texto sobre sua saída por enquanto da emissora.

