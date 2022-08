De bumbum para cima, Ana Furtado surge plena renovando o bronzeado

De biquíni fininho, Ana Furtado apareceu tomando o sol de costas e deu show de beleza

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 11h20

Fora da Globo, Ana Furtado (48) está aproveitando a rotina livre e agora está em Portugal curtindo o verão. Nesta segunda-feira, 08, ela mostrou que iniciou a semana renovando o bronzeado.

Cheia de estilo, usando óculos escuros e chapéu de palha, a ex-apresentadora global apareceu sorridente tomando sol de bumbum para cima. Usando um biquíni fininho, Ana Furtado ostentou suas curvas torneadas.

"Praia e caipirinha em Portugal e em plena segunda-feira? TEMOS!", falou a esposa de Boninho (60) ao posar plena para os cliques.

Nos comentários, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Arrasou", admiraram os fãs. "Toda plena", observaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado deixa a Globo após 26 anos na emissora

Nas últimas semanas, Ana Furtado surpreendeu ao revelar que estava deixando a Globo após 26 anos na emissora carioca. Após muitos trabalho e de finalizar sua trajetória na empresa participando do Dança dos Famosos, ela contou que já estava pensando em sair há um tempo. "Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo", comentou ela.

Logo após deixar a empresa, a esposa de Boninho brincou ao acordar tarde em pleno sábado e usando um roupão do líder. "SABADOU! Acordei tarde e ainda virei Líder (com um roupão que o @jbboninho levou quase 20 anos pra me dar, mas tudo bem! Te amo, amor). Aproveitando a vida", contou a famosa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!