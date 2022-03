De body prata coladíssimo, Graciele Lacerda surge arrasadora em ensaio

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou fotos de ensaio e chamou a atenção com look nada discreto

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 08h49

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (42), esbanjou beleza em novos cliques na rede social.

Nesta quinta-feira, 24, a musa fitness aproveitou o clima de tbt e relembrou fotos de uma ensaio bem estiloso que fez no último ano.

Usando um body prata bem colado, Graciele Lacerda chamou a atenção com a produção moderna feita para o momento.

"#TBT desse Shooting de moda que fiz no finalzinho do ano passado! Uma Graciele diferente do que vocês estão acostumados. Confesso que amei o resultado. Já estou preparando o próximo. Aguardem", disse ela na legenda.

Nos comentários, a noiva do cantor recebeu vários elogios. "Lindas fotos! Linda a modelo", admiraram ps seguidores. "Arrasando como sempre", parabenizaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda gravou um vídeo para mostrar como monta seu look e surpreendeu ao revelar segredinhos de sua produção.

Veja as fotos de Graciele Lacerda em ensaio: