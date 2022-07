De body cavadíssimo, Juju Salimeni cobre apenas o necessário e mostra quase tudo

Apresentadora Juju Salimeni roubou a cena ao aparecer com body todo recortado

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 08h46

A apresentadora Juju Salimeni (35) deu um show de beleza em um novo clique compartilhado em sua rede social nesta quarta-feira, 27.

Na foto, a ex-panicat apareceu usando apenas um body cavadíssimo com muitos recortes e um mini cropped vazado. Mostrando quase tudo, a famosa apareceu cobrindo apenas o necessário e ostentou seu corpo sarado com ousadia.

"Ame teu caos. Da mesma forma. Que amas a tua luz. Afinal, são você", disse Juju Salimeni ao aparecer com os cabelos ainda loiros, antes de fazer a transformação para ficar completamente morena.

Nos comentários da publicação, a artista recebeu uma chuva de elogios dos seguidores. "Perfeita", falaram vários fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Nos últimos dias, a apresentadora do reality Juju Boot Camp chamou a atenção ao mostrar seu novo visual para os internautas. Em fotos, ela revelou que mudou a cor dos fios e decidiu escurecer as madeixas,que antes eram iluminadas com um tom de loiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni revela motivo de ter saído do Pânico na TV

Nas últimas semanas, Juju Salimeni participou de um podcast e fez revelações sobre sua vida e carreira. Durante o bate-papo, a influenciadora contou como ingressou no Pânico na TV como panicat e qual foi o motivo de sua saída. Surpreendendo a todos ela ainda disse que o pagamento por quadro era de R$ 200.

"Sempre ganhei mais na internet que na TV, o Pânico era um salário simbólico, a gente ganhava 200 reais por gravação, a gente era super explorada, era uma fase que nada que aconteceu seria permitido hoje em dia, quanto a questão das piadas tanto a questão de trabalho, a gente não tinha contrato, não tinha nada, era uma vitrine", comentou.

