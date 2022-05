De biquíni, Zilu Camargo exibe corpaço na piscina e choca: ''Perfeita''

Em dia de tbt, Zilu Camargo resgatou foto tomando sol no Brasil e impressionou com boa forma

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 09h54

Mais um tbt de Zilu Camargo (63) deu o que falar!

Nesta quinta-feira, 5, a empresária, que está morando nos EUA desde o início da pandemia, resgatou uma foto tomando sol no Espírito Santo e impressionou.

De biquíni, Zilu Camargo surgiu esparramada na piscina e ostentou sua boa forma com estilo. "Tbt desse dia lindo, só pra dizer que as nuvens serão sempre passageiras... por isso, foca no pedaço azul do céu!", refletiu na legenda.

Nos comentários, os seguidores logo encheram a ex-mulher de Zezé Di Camargo (59) de elogios. "Poderosa", admiraram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Zilu Camargo arrancou mais elogios ao compartilhar fotos curtindo o sol em Orlando com um look de praia transparente.

Veja o clique de Zilu Camargo tomando sol: