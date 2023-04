De biquíni, Yasmin Brunet posa de costas e revela tatuagens no glúteo: ''Linda''

Na praia, Yasmin Brunet posa de costas e chama atenção com bumbum empinado e tatuado

A modelo Yasmin Brunet (34) deu um show de beleza na rede social ao compartilhar uma foto de biquíni neste domingo, 23. Deslumbrante, a influenciadora apareceu plena curtindo uma praia e roubou a cena ao exibir seu corpaço torneado.

No registro, a famosa apareceu de costas e impressionou com seu corpaço torneado, repleto de tatuagens. Inclusive, a loira exibiu os rabiscos até nos glúteos.

"Finge que não, mas tá na minha mão", escreveu Yasmin Brunet na legenda da publicação ao surgir arrasadora.

Nos comentários do post, os internautas logo encheram a musa de elogios. "Parecendo um boleto pago de tão linda", brincou uma pessoa. "Uma das mulheres mais linda do Brasil...", enalteceram outros a beleza influenciadora.

Leia também:Momento indiscreto! Yasmin Brunet é flagrada espalhando óleo bronzeador no corpão

Veja a foto de Yasmin Brunet de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet🌟🧜🏼‍♀️🌊🪐🧿 (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet é vista aos beijos com jogador considerado o mais gato do Brasil

Solteira, a modelo Yasmin Brunet está aproveitando a vida com novo affair! A influenciadora digital teria trocado beijos com o jogador de futebol Pedro Raul (26), considerado por muitos como o mais bonito nas competições do Brasil no momento.

Segundo informações do Jornal Extra, os dois ficaram durante uma festa que aconteceu no último sábado, 08, no Rio de Janeiro, com presença de famosos.

De acordo com o perfil Condomínio da Fifi no Instagram, Yasmin e Pedro chegaram separados no evento, que contou com artistas como Juliette, Jade Picon e a ex-BBB Marvvila. A modelo e o jogador do Vasco da Gama já tinham trocado mensagens e após a ficada, os dois passaram a se seguir no Instagram.

Confira fotos de Pedro Raul, jogador do Vasco: