De biquíni, Yasmin Brunet posa de costas e deixa tatuagem no bumbum à mostra: ''Que mulher''

Modelo e influenciadora digital Yasmin Brunet compartilha clique ousado só de biquíni e arranca elogios dos fãs pelo corpaço

A modelo Yasmin Brunet (34), dona de uma beleza estonteante, enlouqueceu os seguidores nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 10, ao publicar um clique poderoso!

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, a loira posou de costas em selfie no banheiro, usando apenas um biquíni brilhoso lilás e branco. Esbanjando sua beleza natural sem maquiagem, a influenciadora digital deixou os fãs babando pelo seu corpaço escultural.

Na imagem, é possível ver algumas das tatuagens da famosa, como rosas no bumbum e frases no braço, nas costas e no quadril.

Na legenda da publicação, Yasmin escreveu apenas "RJ", com emojis de sol e brilho. Nos comentários, os admiradores exaltaram a beleza da filha de Luiza Brunet (60). "Que mulher maravilhosa", disse uma. "Que monumento!", destacou outra. "Que espetáculo. Musa", falou uma terceira. "Uma sereiona na minha timeline", babou mais uma.

Confira a foto de Yasmin Brunet:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet aposta em look ousado com transparência

A modelo Yasmin Brunet roubou a cena recentemente ao compartilhar uma produção impecável nas redes sociais! Em seu feed no Instagram, a influenciadora digital dividiu o look escolhido para a festa de aniversário de 27 aos de Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr. (30), em São Paulo.

Para a ocasião, a loira optou por um modelito all black, um macacão transparente. Com calcinha fio-dental e top à mostra, a gata surgiu com seus longos fios loiros soltos e sensualizando no vídeo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!