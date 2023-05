De biquíni, Yasmin Brunet posa de costas e deixa à mostra tatuagem no bumbum: ''Mulherão''

Poderosa, modelo e influenciadora Yasmin Brunet choca ao empinar o bumbum de biquíni cavado e exibir tatuagens

Dona de uma beleza exuberante, a influenciadora digital Yasmin Brunet (34) roubou a cena na noite do último sábado, 13, ao compartilhar um clique em que aparece de biquíni ostentando seu corpão nas redes sociais!

Na foto, publicada em seu feed no Instagram, a loira posou natural de costas usando um biquíni cavadíssimo em tom terroso e com búzios na parte de cima. Deixando tatuagens nas costas e no bumbum em evidência, a filha de Luiza Brunet chamou atenção dos fãs pelas curvas perfeitas.

"Um solzinho já me faria feliz", escreveu Yasmin Brunet na legenda da postagem, que deixou os seguidores babando pela beleza.

"A serenidade no olhar de quem sabe que é a boaaaa", "Um corpo é um corpo, né?", "Que mulherão", "Meu Deus do céu", "A bicha é diferenciada", "Haja abundância", "Maravilhosa", "Você ultrapassa todos os limites da beleza e perfeição", exaltaram os admiradores da gata.

Vale destacar que rolam boatos de que Yasmin Brunet estaria vivendo affair com o jogador de futebol Pedro Raul(26), que é considerado por muitos como o mais bonito nas competições do Brasil no momento. Segundo informações do Jornal Extra, os dois ficaram durante uma festa em abril no Rio de Janeiro, com presença de famosos.

Confira o clique de Yasmin Brunet de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet faz procedimento estético no bumbum

A modelo Yasmin Brunet pegou seus mais de 3 milhões de seguidores de surpresa ao compartilhar uma novidade em seu Instagram recentemente. É que a loira decidiu dar um up no corpão e apareceu deitada em uma maca em seus stories, enquanto realizava um procedimento estético para deixar o bumbum mais empinadinho e definido. Yasmin registrou a aplicação de um protocolo estético, que é minimamente invasivo:

“20 mil contrações em 30 minutos”, a influenciadora digital explicou na legenda do vídeo em que exibe o bumbum tatuado envolto pelo equipamento que dá ‘choques’ para aumentar as contrações musculares e promover os resultados desejos.