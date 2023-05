De biquíni, Yasmin Brunet exibe corpão ao postar cliques em praia de Miami: ''Sereia''

Modelo e influenciadora Yasmin Brunet deixa tatuagens à mostra e chama atenção ao surgir curtindo praia durante viagem com amiga

A modelo Yasmin Brunet (34) roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez, na última terça-feira, 23, ao compartilhar registros em que aparece de biquíni em viagem na companhia de uma amiga para Miami, nos Estados Unidos!

Nos cliques, publicados em seu perfil no Instagram, a loira posou sorridente empinando o bumbum e ao lado da amiga Stephania curtindo dia na praia. Usando um look azul, a filha de Luiza Brunet (60) colecionou elogios dos fãs pela beleza e o corpaço escultural, deixando tatuagens à mostra, e chegou a ser comparada com a mãe nos comentários do post.

"Dumpzinho da Praia", escreveu Yasmin na legenda da postagem. "Maravilhosa", "Parece a mãe nos anos 90", "Bicha bonita", "Muito gata", "Deusa", "Espetáculo de mulher", "Essa sereia...", disseram os seguidores.

Confira as fotos de Yasmin Brunet de biquíni:

Solteira, Yasmin Brunet revela qual é seu homem ideal

Na terça-feira, 23, a atriz e modelo Yasmin Brunet usou suas redes sociais para detalhar um pouco sobre como seria seu homem ideal. Solteiríssima desde que terminou seu casamento com o surfista Gabriel Medina (29), a famosa revelou que está pronta para um novo relacionamento.

“Deus, se for da sua vontade, coloca um cara fiel, cheiroso e tatuado na minha vida… sua filha está preparada”, escreveu a modelo, em uma publicação compartilhada em seu perfil oficial no Twitter, na tentativa de achar o homem certo que pode arrematar seu coração.

Vale lembrar que recentemente, Yasmin pôs fim nos boatos de rivalidade com Bruna Griphao (24), que participou do BBB 23, e elogiou a atriz. Os rumores de uma suposta rixa entre elas começou porque ambas são ex do campeão mundial de surfe, Gabriel Medina, com quem a modelo se casou no final de 2020 em cerimônia no Havaí e anunciou separação em janeiro de 2022, e Bruna viveu romance em 2018.