De biquíni, Yasmin Brunet empina o bumbum em fotos na praia

Yasmin Brunet surge magérrima em fotos de biquíni e deixa suas tatuagens à mostra

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 12h01

A modelo Yasmin Brunet (34) aproveitou um dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia e registrou o momento nas redes sociais. Nesta semana, ela apareceu só de biquíni e exibiu seu corpo magérrimo em novas fotos.

A beldade investiu em um biquíni estilo fio-dental e estampado e caprichou nas poses. Ela destacou suas curvas impecáveis ao posar ao livre e também deixou à mostra as várias tatuagens ao longo do seu corpo.

Nos comentários, Yasmin Brunet foi muito elogiada pelos seus fãs. “Muito deusa”, disse um seguidor. “Coisa linda”, afirmou outro. “Maravilhosa”, escreveu mais um.

Yasmin Brunet manda indireta sobre infidelidade na web

Recentemente, Yasmin Brunet usou as redes sociais para mandar aquela indireta. A loira fez um post em sua conta no Twitter para quem costuma ficar com pessoas comprometidas. Após ter revelado que já viu discos voadores em conversa com os fãs, a filha de Luiza Brunet escreveu, sem citar nomes: "Acho engraçado a galera que não acredita em ET, sendo que acredita em coisa pior… tipo, pegar homem comprometido e achar que vai ser fiel a você…".