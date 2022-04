De biquíni, Wanessa Camargo encanta ao curtir cachoeira na Chapada dos Veadeiros: ''Que mulher maravilhosa!''

Cantora Wanessa Camargo compartilhou registros durante viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e encantou os fãs

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 08h02

A cantora Wanessa Camargo (39) está aproveitando dias de descanso em Goiás para renovar as energias!

Curtindo folga na Chapada dos Veadeiros, a filha de Zezé Di Camargo (59) tem compartilhado alguns momentos dos passeios nas redes sociais com seus seguidores.

Na segunda-feira, 18, em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma série de fotos em que aparece em dia de cachoeira. Usando um biquíni estampado, a gata posou em uma linda paisagem, em meio à natureza. Em um dos cliques, ela surgiu deitada em uma pedra, perto de uma queda d'água.

"Mais um dia aqui descobrindo lugares incríveis! Acho que da pra sentir a energia, né?", escreveu Wanessa na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à cantora."Quantos lugares liiindos!! As fotos estão maravilhosas!", "Olha a carinha de amor e alegria. Que mulher maravilhosa", "Sempre linda", "Olhar de quem está com a alma, o corpo e o espírito renovado", "Linda da minha vida. Amando sentir sua energia, aproveita meu amor", destacaram.

Wanessa Camargo lamenta morte de seu cachorrinho

Recentemente, Wanessa Camargo emocionou a web ao lamentar a perda de seu cachorro, Bob, após 16 anos de cumplicidade. "Bob, meu amor, que você esteja agora tendo o descanso dos justos. Que sua chegada seja de acolhimento e amor. Obrigada pelos quase 16 anos de jornada juntos. Obrigada por saber ficar pertinho e quietinho quando eu precisava de companhia, por trazer tanta alegria aos meninos, por nos proteger do visível e do invisível com seu latido forte e imponente, por me fazer sorrir todas as vezes que me lembro de suas traquinagens, como roubar as comidas da despensa", começou escrevendo a famosa.

Confira os cliques de Wanessa Camargo na Chapada dos Veadeiros:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)