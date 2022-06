De biquíni, Viviane Araújo exibe o barrigão de grávida

Esperando o nascimento do primeiro filho, Viviane Aráujo curte passeio ao ar livre e mostra seu barrigão ao posar com o top do biquíni

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 12h34

A atriz Viviane Araújo (47) encantou seus fãs ao registrar o crescimento de sua barriga de grávida nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 23, a musa aproveitou o sol da manhã para pegar sol no barrigão de sete meses e registrou o momento em uma selfie.

Na imagem, ela ostentou suas novas curvas ao posar com o top do biquini de crochê ao lado de um lago. Viviane espera o nascimento de um menino, que vai se chamar Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão (32).

Viviane Araújo relembra a decisão de engravidar

Recentemente, Viviane Araújo participou do podcast Grão de Gente e contou que engravidou por meio da fertilização in vitro e com a ovodoação – que é quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

E completou: "Um ano depois, que foi ano passado, em 2021, foi quando eu comecei todo o tratamento, todo o processo, pra ver como que estava meu útero, se eu podia gerar e tudo mais. Fiz uma bateria de exames e, graças a Deus, deu tudo certo. Não tive problema nenhum".