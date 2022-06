De biquíni, Viviane Araújo exibe a barriga de grávida em selfie

Viviane Araújo exibe suas curvas impecáveis e a barriguinha de grávida ao posar apenas de biquíni fininho

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 14h48

A atriz Viviane Araújo aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. Nesta quinta-feira, 16, ela apareceu só de biquíni laranja estilo fio-dental nas redes sociais e exibiu sua boa forma.

Na imagem, a artista surgiu sorridente ao caprichar na pose para a foto. Os fãs puderam ver a barriguinha de grávida dela, que espera o nascimento do primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão.

A estrela já está no sétimo mês da gestação.

VIviane Araújo relembra a decisão de engravidar

Recentemente, Viviane Araújo participou do podcast Grão de Gente e contou que engravidou por meio da fertilização in vitro e com a ovodoação – que é quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

E completou: "Um ano depois, que foi ano passado, em 2021, foi quando eu comecei todo o tratamento, todo o processo, pra ver como que estava meu útero, se eu podia gerar e tudo mais. Fiz uma bateria de exames e, graças a Deus, deu tudo certo. Não tive problema nenhum".