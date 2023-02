De biquíni, Viviane Araújo choca com corpaço mega torneado: ''Pegando um bronze''

Aos 47 anos, Viviane Araújo esbanjou curvas saradas ao retocar o bronze para a folia e chocou com boa forma pós gravidez

Rainha de duas escolas, Viviane Araújo (47) começou a sexta-feira, 17, já preparando o bronzeado para os desfiles. Na laje de casa, ela aproveitou o sol para renovar sua marquinha e aparecer ainda mais deslumbrante na avenida.

Em seus stories, a famosa publicou uma selfie do momento relaxante e chamou a atenção com seu corpaço mega torneado.

Usando um biquíni fininho, a mamãe de Joaquim, de apenas 5 meses, provou que recuperou sua boa forma e que está com as curvas saradas para a folia.

"Pegando um bronze!", disse Viviane Araújo ao surgir plena tomando sol e exibindo sua barriga de tanquinho.

Veja a foto de Viviane Araújo tomando sol:

Se preparando para o Carnaval, Viviane Araujo abre o jogo e revela segredo para o corpão

A rainha das rainhas do Carnaval, Viviane Araujo mostrou que já recuperou seu corpão após o nascimento de seu primeiro filho, Joaquim. A atriz usou as redes sociais para revelar o segredo para os fãs!

Rainha de bateria do Salgueiro, a famosa tem chamado atenção do público durante os ensaios da escola de samba carioca, apenas cinco meses após dar à luz seu herdeiro com Guilherme Militão (32).

"Vou contar meu segredo de emagrecimento. Vocês estão me perguntando muito desde o último ensaio técnico como estou conseguindo perder peso. Como vocês sabem, principalmente as mamães de plantão, depois que temos filho, não é tão fácil assim recuperar o corpo de antes", começou escrevendo Vivi.

"Por isso, tive que voltar, com ela que sempre me ajudou a secar daquele jeito que eu gosto. Voltei com a Vanessa Rangeli. Isso mesmo! Voltei com a Van e seu poderoso Detox Turbo!", acrescentou.