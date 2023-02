De biquíni, Virginia Fonseca exibe corpo impressionante na piscina: ''Maravilhosa''

Após duas gestações, influenciadora Virginia Fonseca esbanjou curvas esculturais em fotos de biquíni

A influenciadora Virginia Fonseca (23) impressionou ao compartilhar novas fotos de biquíni em sua rede social. Nesta sexta-feira, 17, a famosa curtiu a piscina de sua mansão e roubou a cena no local ao exibir suas curvas saradas fazendo poses.

Nos registros publicados pela esposa do cantor Zé Felipe (24), ela apareceu usando um biquíni azul-claro e chamou a atenção com sua barriga mega seca após ter tido duas gestações.

Ostentando sua cinturinha e gominhos, Virginia Fonseca deu um show de beleza e boa forma. "Já to preparada pra curtir o carna! Amanhã partiu SALVADOR se Deus quiser! E vocês?! Vão fazer o que?", disse ela após fazer massagens e bronzeamento.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a nora de Poliana Rocha (46). "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Dá pra acreditar que essa mulher tem duas filhas?", admiraram-se os seguidores.

Veja as fotos de Virginia Fonseca de biquíni:

Virgínia Fonseca dá declaração polêmica envolvendo o marido e sofre críticas: "É sério?"

A influenciadora Virgínia Fonseca deixou os fãs divididos nas redes sociais ao dar uma desculpa para não acompanhar o marido Zé Felipe em seus compromissos durante o Carnaval. A declaração pegou mal e rendeu críticas para a loira.

É que ela disse que não conseguiria ir às apresentações por culpa da logística complicada. “Ele começa hoje a maratona de shows dele no Carna. Vai ser top. Domingo eu encontro ele. Acaba que não vou agora porque ficaria muito difícil a logística ir pra Cametá (cidade no interior do Pará), depois descer para Salvador, depois eu voltar”, disse.

A loira então fez um sinal de dinheiro com a mãe deixando claro que a decisão também foi motivada por questões financeiras. “A gente está sem avião, porque o avião está arrumando algumas coisas e a gente tá tendo que pegar fretado. Então ficou fora de base. Ficou sem condição”, disse.