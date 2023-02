De biquíni vermelho, Yasmin Brunet para a web com corpaço escultural: ''Mulherão''

Fazendo carão, modelo Yasmin Brunet deixa fãs babando ao puxar calcinha do biquíni e ostenta curvas perfeitas e barriga sarada

Dona de uma beleza incomparável, a modelo Yasmin Brunet (34) roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez, com seu corpaço de dar inveja!

Na noite de quarta-feira, 08, a influenciadora digital compartilhou um clique poderoso em seu feed no Instagram. Com seus longos fios loiros soltos, a musa apostou no carão ao posar com um biquíni vermelho.

No registro, a filha de Luiza Brunet empinou o bumbum ao puxar a calcinha do biquíni, deixando em evidência suas curvas impecáveis, as pernas torneadas e bronzeadas e a barriga sequinha. Esbanjando sensualidade, ela escreveu ao legendar a postagem: "Quando eu te vejo…"

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "MARAVILHOSA. O poder da geminiana", "Boneca viva. Parece mais uma boneca, princesa. Você é uma verdadeira princesa. Perfeição em mulher", "Mulherão", "Perfeita", "Te acho uma mulher linda e encantadora", "Sabe ser gata", "Ela é uma deusa", "Belíssima", exaltaram.

Confira o clique poderoso de Yasmin Brunet de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet é apresentada como musa da Grande Rio para o Carnaval 2023

Yasmin Brunet é a nova musa da Grande Rio! Seguindo os passos da mãe, Luiza Brunet, a loira vai desfilar com a escola de samba carioca no Carnaval 2023!

No dia 24, a influenciadora digital foi anunciada como musa quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A empresária comemorou a conquista e se disse honrada pela oportunidade de desfilar na Marquês de Sapucaí, citando o legado de sua mãe como rainha de bateria de diversas escolas, e que vai voltar a desfilar na Portela este ano.

Em uma das imagens, Yasmin aparece ao lado da cantora Pocah, que também é musa da Grande Rio. Em um vídeo, David Brazil anuncia a chegada da modelo à escola de samba. "Ontem fui apresentada como musa da @granderio e não poderia estar mais feliz em seguir os passos da minha mãe que foi e sempre será um dos grandes ícones do carnaval carioca. Obrigada por me receberem tão bem como parte dessa família Grande Rio", iniciou ela. "VAI SER LINDO! (Sem pressão galera kkk! Eu quero me divertir e fazer meu melhor para representar minha escola que me recebeu com todo coração)", pediu ainda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!