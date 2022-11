De biquíni vermelho, Bruna Biancardi exibe o decote poderoso

Ex-namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi ostenta seu corpo curvilíneo em novas fotos de biquíni vermelho

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é ex-namorada do jogador de futebol Neymar Jr, esbanjou beleza e boa forma ao compartilhar novas fotos de suas férias nas Ilhas Maldivas. A estrela está viajando com suas amigas e exibiu o seu dia de diversão no mar cristalino da região.

Nas fotos, Biancardi apareceu só de biquíni vermelho enquanto desfrutava do dia ensolarado para renovar o bronzeado. Inclusive, ela deixou à mostra sua boa forma e o decote poderoso.

“Que dia, que lugar... Obrigada por me acompanhar nas minhas loucuras e por fazer tudo acontecer, amiga”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi manda recado para Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou que mantém uma boa relação com o jogador de futebol Neymar Jr após o fim do namoro deles. Nesta sexta-feira, 25, ela fez questão de deixar um recado para apoiá-lo em um momento difícil.

O atleta se machucou no primeiro jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar e vai ficar alguns jogos longe dos campos. Com isso, ele fez um desabafo nas redes sociais e ela deixou um comentário carinhoso.

“É isso, lindo! Você vai voltar logo e muito mais forte. Estamos com você!”, disse ela.