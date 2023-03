De biquíni verde, Rebeca Andrade escandaliza com corpão sarado na praia

A ginasta Rebeca Andrade deixou os seguidores sem fôlego ao exibir o corpão só de biquíni enquanto curtia um dia na praia

A ginasta Rebeca Andrade (23) surpreendeu os seguidores com uma publicação direto da praia na manhã do último domingo, 26. Nos stories, a musa que é campeã olímpica compartilhou um clique posando só de biquíni e deixou os fãs sem fôlego ao exibir as pernas torneadas e o abdômen sequinho no registro.

No clique publicado em seu stories, Rebeca apostou em um modelo cortininha verde na parte de cima, em um tom metalizado. Já na calcinha, ela optou por uma peça básica, na cor preta. Com os cabelos amarrados em coque alto, a ginasta fez pose escondendo o rosto do sol e colocou o corpão sarado e bronzeado para jogo.

Rebeca Andrade escandaliza com corpão sarado - Reprodução/Instagram

A gata também publicou um registro com as mesmas peças de banho em seu feed: “Um pôr do sol na praia”, Rebeca legendou a publicação, que acumulou elogios de fãs e celebridades nos comentários: “Eita como é gata”, elogiou o colega medalhista olímpico Arthur Nory. "Uau que sereia, muito gata”, exaltou um fã. “É uma miragem?”, brincou outro. “Maravilhosa”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Andrade🤍🦋 (@rebecarandrade)

Rebeca Andrade ostenta corpão sarado em cliques de biquíni fio-dental

Essa não foi a única vez que Rebeca Andrade escandalizou nas redes sociais ao colocar o corpão sarado pra jogo. Durante o mês de março, a ginasta protagonizou diversas cenas de tirar o fôlego na praia e registrou tudo em seu Instagram. Na última vez, ela apostou em um biquíni fio-dental para renovar o bronzeado e valorizar a marquinha.

Na publicação do feed, a campeã olímpica contou que os registros foram feitos em dias diferentes, mas confessou que os dois cliques mostraram um momento de tranquilidade. "Dias diferentes, mesma paz!", escreveu Rebeca na legenda do post que angariou inúmeros elogios de fãs nos comentários, impressionados com a beleza da musa.