De biquíni transparente, Simaria exibe corpaço fora do comum e impressiona

Cantora Simaria chamou muita atenção ao recordar fotos de clipe que fez na praia com look ousado

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 13h28

A cantora Simaria Mendes (39) roubou a cena na rede social ao recordar cliques ousados do clipe da música No Llores Más nesta quarta-feira, 1.

Saindo do mar em uma praia fora do Brasil, a coleguinha surgiu arrasadora ao exibir seu corpaço em um biquíni preto com transparência.

"Qual é a música?", perguntou Simaria Mendes para os fãs ao relembrar as fotos cheias de beleza e poder na praia.

Não demorou para a irmã de Simone Mendes (38) receber uma chuva de elogios. "O corpo", admiraram os seguidores. "A beleza dessa mulher", falaram outros.

Ainda recentemente, Simaria Mendes causou ao aparecer com um look cor de pele e dividiu opiniões ao parecer que estava sem roupa.

Simaria recordar fotos de clipe na praia e chama a atenção com corpaço; veja: