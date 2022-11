De biquíni trançado, Simaria ostenta corpaço deslumbrante em foto poderosa

Cantora Simaria esbanjou curvas esculturais em biquíni cheio de estilo e chamou a atenção

A cantora Simaria Mendes (40) deu um show de beleza em seus stories nesta terça-feira, 29, ao compartilhar uma foto poderosa usando um biquíni preto.

No registro tirado de baixo, a artista, irmã de Simone Mendes (38), apareceu arrasadora fazendo pose em meio a um local com bastante verde e se destacou com seu corpaço escultural.

Usando um modelo de roupa de banho preto bem estiloso, com trançado na parte a barriga, Simaria roubou a cena ao exibir sua boa forma com classe.

Sem abrir mão de seus óculos escuros grandes, a famosa protagonizou o momento com um modelo escuro e fez carão para a câmera se apoiando na ponta do pé.

Ainda nas últimas semanas, Simaria roubou a cena no tapete do Grammy Latino em Las Vegas, nos EUA, ao eleger um vestido com fenda até a virilha.

Simaria impressiona ao surgir de biquíni trançado; veja:

Simaria faz revelações chocantes sobre sua separação: ''Foi libertador''

A cantora Simaria Mendes revelou detalhes de sua separação durante uma entrevista para o jornalista Leo Dias.

Ao ser questionada sobre o fim de seu casamento com o pai de seus filhos, a coleguinha não hesitou em contar tudo o que aconteceu e até falar pela primeira vez que já havia assinado o divórcio durante a gravidez de Pawel (6).

"Minha separação, perdi admiração sabe quando você olha e... vidas diferentes demais, sempre morou dentro do Brasil", comentou que o ex-marido nunca morou na Espanha.

Simaria então explicou que sentia o ex-esposo ausente nas decisões de casa. "Ao invés dele fazer essa parte de casa não me ajudava, eu que fazia tudo, ai eu pensei 'que esse cara ta fazendo aqui?' e comecei a observar, passei 10 meses olhando, já tinha morrido o amor que eu sentia, tudo o que eu sentia, desde a viagem da Espanha que eu fui pra descansar, eu saia ficava olhando os gestos atitudes e pensei 'caramba não é isso que eu quero mais pra mim' ai voltei da Espanha decidida", disse como tomou atitude.

