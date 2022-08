De biquíni, Suzana Pires exibe suas curvas impecáveis na piscina

Suzana Pires arrasa ao compartilhar fotos só de biquíni vermelho em dia de sol

A atriz Suzana Pires (46) aproveitou o final de semana de sol para renovar o bronzeado e dar um mergulho na piscina. A estrela está curtindo os dias de verão na Califórnia, nos Estados Unidos, e colocou sua boa forma para jogo.

Nas redes sociais, ela surgiu apenas de biquíni vermelho em novas fotos e arrancou elogios dos fãs. Nas imagens, a estrela ostentou seu decote poderoso e também suas curvas impecáveis ao posar de vários ângulos com o look mínimo.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Gata”, disse um seguidor. “Minha eterna musa de milhões”, afirmou outro. “Magnífica”, comentou mais um.

Suzana Pires relembra traição de Marcos Pasquim

Em conversa no podcast Papagaio Falante, a atriz Suzana Pires relembrou quando descobriu que foi traída pelo ator Marcos Pasquim, que era seu namorado na época. “A gente tinha um combinado: eu viajava com a minha peça, e ele com o trabalho dele. Aí eu falei: se você fizer alguma coisa, você me conta e me preserva. Aí ele perdeu a mão e não conseguiu proteger a relação. Isso foi pra mídia e foi um caos na minha vida. Ele ficou, saiu no jornal, ele não me avisou. Ele mentiu um dia antes, ele me expôs completamente. Ele deu mole ali”, disse ela.

Então, Suzana lembrou quando viu o jornal. “Nesse dia que saiu no jornal, eu estava dormindo na casa dele. Ele entrou no quarto para me acordar, com uma cara estranha. Ele estava com a mão para trás com o jornal na mão, e falou: 'saiu isso aqui no jornal', e começou a chorar. Eu tive um choque, porque era página inteira do jornal. E eu falei para ele: 'Depois a gente resolve isso, tenho que trabalhar'. Entrei no carro e comecei a chorar”, declarou.

Por fim, a atriz contou que os dois dão risada hoje em dia sobre a situação. “Há um mês, saímos para jantar e demos risada disso”, garantiu.

