De biquíni, Sthefany Brito exibe corpo real em Maldivas: ''Mamis tá on!''

Atriz Sthefany Brito compartilha clique de biquíni 'levanta bumbum' e recebe elogios dos fãs por não esconder o corpo real

A atriz Sthefany Brito (35) está curtindo dias de descanso nas Ilhas Maldivas na companhia do marido, Igor Raschkovsk!

Em seu perfil no Instagram, a artista, mãe de Antonio Enrico, de dois anos, exibiu seu corpo real sem edições e esbanjou a beleza natural. No cenário paradisíaco, Sthefany surgiu subindo escadas em sua hospedagem, que fica dentro do mar.

Usando um chapéu, ela posou de costas com o biquíni conhecido como "levanta bumbum" e arrancou elogios dos fãs por não esconder o corpo após a maternidade. "Mamis tá on (e também meio biscoito!)", escreveu Sthefany Brito na legenda da publicação na web.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a atriz. "Parabéns por essas Fotos reais!!! Muito lindo ver esse movimento de mulheres com corpos de verdade por aqui! Tá linda!", "Uma mulher de verdade! Está muito linda e gostosa. As fotos naturais nos faz acreditar que podemos também nos aceitar", "Mamãe linda com um corpo feminino sem filtros", disseram os seguidores.

Confira as fotos de Sthefany Brito nas Maldivas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito curte passeio de jet ski em ilha deserta nas Maldivas

Recentemente, a atriz Sthefany Brito mostrou em suas redes sociais que está viajando! O destino da vez não poderia ser mais paradisíaco: Maldivas! Curtindo o momento de relaxamento ao lado do marido, Igor Raschkovsk, a famosa compartilhou um pouco da ilha asiática para seus seguidores e aproveitou um passeio de jet ski.

Sthefany contou que o cronograma do dia foi um presente. Com uma programação mais intimista em uma ilha deserta, a atriz e o marido passearam de jet ski e aproveitaram um banho de mar nas águas mais que cristalinas do destino paradisíaco.