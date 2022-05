De biquíni, Sophia Abrahão ostenta boa forma em passeio de barco

Sophia Abrahão mostra suas curvas deslumbrantes ao relembrar fotos de passeio em dia de sol

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 09h42

A atriz Sophia Abrahão (30) arrancou suspiros dos fãs ao abrir seu álbum de fotos no Instagram. Desta vez, a musa apareceu de biquíni e camisa branca ao curtir um passeio de barco no mar.

Nas fotos, a estrela surgiu sorridente ao aproveitar o dia ensolarado ao ar livre. Ela contou que o passeio aconteceu há algum tempo e estava relembrando as fotos nas redes sociais. “O carioca não pode ver um tempinho frio que já começa a postar TBT de saudades calor, sol, praia... Ainda bem que eu sou paulistana”, brincou na legenda.

Recentemente, Sophia Abrahão gravou a série Amores Que Enganam, que é uma co-produção de Brasil, México e Estados Unidos, e também fez um filme.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophia Abrahão (@sophiaabrahao)

Sem ciúmes

Sophia Abrahão namora com o ator Sergio Malheiros há alguns anos e garantiu que eles não têm ciúmes. Em uma participação no programa Faustão na Band, ela contou que os dois entendem a rotina puxada um do outro.

“Eu acho que é mais fácil. Somos atores: um entende a profissão do outro, é mais difícil ter ciúmes, a gente entende a rotina louca um do outro. Alguém com um dia a dia mais tradicional não entenderia tanto”, declarou.