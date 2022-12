De biquíni, Sheron Menezzes exibe seu corpão na web

Sheron Menezzes capricha na pose ao surgir só de biquíni em nova selfie

A atriz Sheron Menezzes deixou os fãs encantados ao mostrar uma nova foto nas redes sociais. Desta vez, a estrela surgiu apenas de biquíni em uma selfie no espelho do seu armário.

Na foto, ela destacou a sua barriguinha sarada e as pernas torneadas ao caprichar na pose na hora do clique. Na legenda, ela brincou: “Lindo meu armário novo…”.

Sheron voltará às novelas em breve. Ela será a protagonista de Vai na Fé, nova novela das 7 da Globo. Ela interpretará Sol, uma mulher que era funkeira, mas entrou para a igreja e teve um filho cedo. “Ela volta a cantar e dançar funk. Aí que está todo o seu dilema, porque ela não larga sua religião, e tem que conciliar isso. E é possível, as pessoas acham que não, mas é super possível, porque princípios são princípios”, contou ela no site Gshow.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron Menezzes reflete sobre a chegada dos 39 anos

Recentemente, a atriz Sheron Menezzes completou 39 anos de idade comemorou nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece sorridente segurando seu bolo de aniversário, e falou sobre como se sente orgulhosa por tudo que construí até aqui.

"'Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei… O tanto que ralei pra chegar até aqui… E cheguei, cheguei!' Comemoro com orgulho, e com sorriso largo no rosto, a mulher que construí. Sou muitas, sou tantas… e juntas estamos fazendo um ótimo trabalho!", escreveu a artista na publicação.