De biquíni, Sheron Menezzes exibe corpão renovando o bronzeado durante banho de piscina

De biquíni, atriz Sheron Menezzes renova o bronzeado na piscina e eleva a temperatura nas redes sociais

Redação Publicado em 06/04/2022, às 14h47

A atriz Sheron Menezzes (38) deixou seus seguidores babando com um registro que é a cara do verão.

Na manhã desta quarta-feira, 6, a artista apareceu só de biquíni preto exibindo o corpão escultural enquanto aproveitava para renovar o bronzeado na piscina.

De madeixas presas, a sulista destacou as suas curvas na peça de banho dourada e completou o vestimento com acessórios discretos e delicados.

"Here comes the sun… (aí vem o sol)”, disse ela, ao citar o sucesso da banda britânica The Beatles.

Pelos comentários, é claro, os fãs foram à loucura. “Que maravilhosa!”, brincou um. “Linda demais”, declarou outro. “Pareceu uma sereia”, disse mais um.

Sheron Menezzes compartilha registros do casamento com Saulo Bernard:

Ainda nas últimas semanas, Sheron Menezzes exibe melhores momentos de seu casamento intimista com Saulo Bernard, com quem mantém relação há mais de 10 anos. Em uma cerimônia intimista no civil, o casal optou por visuais modernos e despojados na hora de trocar os votos.

Da relação, o casal teve o pequeno Benjamin, de 4 aninhos, que vez ou outra aparece nas redes sociais da mamãe coruja para encantar os internautas.