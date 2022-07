De biquíni, Sheila Mello exibe o corpão sarado na web

Sheila Mello mostra nova foto usando biquíni mínimo e a barriguinha sarada rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 15h55

A dançarina Sheila Mello (43) agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, ao compartilhar uma nova foto de biquíni. Nos stories do Instagram, ela apareceu com um look mínimo ao aproveitar um dia ensolarado.

Na imagem, a loira surgiu com a barriguinha sarada à mostra ao escolher um biquíni estampado e uma saída de praia branca.

Além disso, Sheila Mello respondeu algumas perguntas dos fãs sobre sua vida. Ela foi questionada se já fez um salto de paraquedas e negou. “Não fiz e não quero fazer mais nada que arrisque a vida, mudou a chave com a Brenda no mundo”, disse ela. Então, um fã quis saber se ela já brigou com Scheila Carvalho na época do É O Tchan. “Não! Só ranzinzice de fome e sono”, escreveu.

Outro seguidor quis saber se ela já fez xixi na roupa e a estrela confirmou. “Sim, e na frente de um crush. Morri de vergonha”, relembrou.

Sheila Mello mostra foto só de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Sheila Mello faz homenagem para o namorado

No último final de semana, Sheila Mello compartilhou uma nova foto com o namorado, o ex-tenista João Souza, e celebrou o amor deles. Em seu Instagram, a dançarina compartilhou uma foto em que aparece na praia dando um beijo no amado.

Ao compartilhar o registro, e loira se declarou para o ex-tenista. "Você me completa e eu só tenho a agradecer por momentos especiais ao seu lado! Te amo desde o primeiro dia! @feijaosouza", disse ela na legenda do post.