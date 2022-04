De biquíni sem alça, Vera Viel rouba a cena em local paradisíaco com beleza impressionante

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, relembrou clique nas Maldivas e chamou a atenção com sua beleza

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 07h23

A esposa de Rodrigo Faro (48), Vera Viel (46), roubou a cena na rede social com um clique de tbt.

Nesta quinta-feira, 07, a apresentadora entrou no clima da rede social de resgatar uma foto do passado e relembrou uma de quando estava nas Maldivas.

No local paradisíaco, Vera Viel se destacou com sua beleza ao fazer pose no mar usando um biquíni sem alça bem estiloso.

"Tbt desse PARAÍSO. Maldivas", contou ela na legenda. Nos comentários, a famosa recebeu muitos elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Musa", disseram outros.

Ainda recentemente, Vera Viel surpreendeu na rede social ao compartilhar uma foto de um ensaio de lingerie que fez para uma marca.

Veja a foto de Vera Viel nas Maldivas: