De biquíni roxo, Gabi Martins choca ao exibir corpaço de frente e verso: ''Quanta beleza''

Cantora e ex-BBB Gabi Martins deixa web babando ao surgir ostentando suas curvas de biquíni durante viagem para Punta Cana

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 07h53

A mineira Gabi Martins (25) está curtindo dias de descanso em Punta Cana, na República Dominicana, e compartilhou novos cliques da viagem com os seguidores!

Na noite de terça-feira, 27, a cantora publicou fotos ousadas em que aparece aproveitando o dia de sol na praia. Nas imagens, a gata apareceu usando um biquíni roxo fio-dental cavado.

Com lenço colorido, uma chemise branca e óculos escuros, a ex-BBB ostentou as curvas impecáveis ao posar de frente e empinando o bumbum em uma das imagens. Exibindo as pernas torneadas e o abdômen sequinho, Gabi colecionou elogios dos internautas nos comentários do post.

"Oi, como está", disse Gabi ao legendar a publicação, em espanhol.

"Ave Maria, quanta beleza, Gabriela", "Que mulher linda", "Gataaaa", "Sereia", "Deslumbrante", "Gostosona", "Você combina demais com a praia princesa! Está radiante demais", destacaram os fãs.

Recentemente, Gabi Martins falou sobre sua fase solteira em entrevista para a CARAS. Após terminar o namoro com Tierry, ela contou que está aproveitando a sua vida: “Me sinto pronta para viver o que a vida me propuser. Estou solteira, vivendo intensamente e sem me apegar, mas se no caminho surgir alguém e eu me apaixonar, também estarei superdisposta a me entregar”, garante ela, que segue com o sonho de casar e formar família.

Gabi Martins ostenta barriga chapada

A cantora Gabi Martins elevou a temperatura ao exibir o seu corpo musculoso e magérrimo em novas fotos nas redes sociais recentemente. A beldade ostentou o seu corpaço ao surgir só de biquíni fininho e calça azul enquanto posava ao lado de uma piscina em um hotel de Punta Cana. Nas imagens, ela deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis, além do decote poderoso.

