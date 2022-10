De biquíni recortado, Deborah Secco escandaliza com corpaço fora do comum

Atriz Deborah Secco esbanjou curvas muito torneadas em selfie de biquíni e impressionou com tanta beleza

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 11h41

A atriz Deborah Secco (42) chamou a atenção com mais um clique tirado durante sua viagem por Fortaleza, no Ceará, com a família. Nesta sexta-feira, 14, a famosa chocou ao exibir seu corpaço escultural em uma selfie na rede social.

Usando um biquíni preto recortado, a artista impressionou ao esbanjar suas curvas torneadas no clique tirado de cima.

Ao natural, Deborah Secco surgiu dando um show de beleza e boa forma sem fazer muito esforço. Vestindo a peça cheia de estilo, ela deixou à mostra seu corpaço escultural. "Sexta-feira", escreveu ela em cima do clique arrasador.

Ainda nesta quinta-feira, 13, a atriz encantou ao compartilhar alguns registros em Fortaleza com a filha, Maria Flor (6), e o marido, Hugo Moura (32).

De biquíni fio-dental, Deborah Secco escandaliza com corpaço real na praia

No último final de semana, Deborah Secco foi flagrada curtindo uma praia no Rio de Janeiro. De biquíni fio-dental, a musa roubou a cena na areia ao ostentar seu corpo real ao renovar o bronzeado e tomar um banho de mar com muita beleza.

