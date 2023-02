De biquíni, Rafa Kalimann exibe corpão na web e rebate críticas: ''Falta de bom senso''

Influenciadora digital Rafa Kalimann chama atenção ao surgir de biquíni preto e rebate comentário maldoso sobre sua aparência

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) deixou os fãs babando na noite de segunda-feira, 13, ao compartilhar um vídeo em que aparece de biquíni nas redes sociais!

No registro, publicado em seu feed no Instagram, a apresentadora aparece usando underwear todo preto e esbanjando a beleza na web, roubando a cena com o corpão e o abdômen sarado.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza de Rafa. "Linda e saudável", "Paraaaaaa", "Linda, mas você estava no auge da beleza com aquele corpão no tempo do BBB", "O corpo dos sonhos", "E há quem ousa falar mal. O corpo que eu queria ter", "Agora conseguiu parecer a Bruna Marquezine", "O povo fala que tá magra demais, pra mim tá diva demais, nunca vi corpo mais perfeito", disseram.

Rafa ainda rebateu um comentário maldoso de uma internauta nos stories do seu Instagram. "É verdade que você tá usando drogas, por isso tá essa magreza horrível? Tá doente?", disparou.

A apresentadora fez questão de responder: "Eu havia prometido a mim mesma que eu não ia falar mais sobre isso. As pessoas que não entenderam, ainda hoje, que não se deve falar do corpo de outras pessoas, é porque não quer entender. É falta de bom senso mesmo, não tá afim. O corpo da outra pessoa a fere de alguma maneira? Tá cada vez mais grave", começou falando.

Em seguida, a ex-BBB contou que foi em uma festa e ficou chateada ao ver a repercussão, pelos comentários sobre seu corpo. "Eu tava muito feliz, porque eu tava indo depois de muito tempo. Tava me sentindo maravilhosa com aquele vestido, feliz porque ia rever meus amigos, e principalmente feliz, porque eu tava melhor", disse ainda, recordando o mal-estar que teve recentemente. Ela não havia dado detalhes do ocorrido.

"Naquela semana, eu postei pra vocês que estava internada, tive uma questão de saúde, o que acabou me dando uma desidratação muito forte e fez com que eu emagrecesse mais."

Ela contou que teve até que apertar o vestido por ter emagrecido. "Não eram mais as mesmas medidas, mas eu tava bem melhor, já tinha recuperado, e estando com saúde, é o que importa. Saí de lá e fui ver os comentários das pessoas nas minhas fotos, nas fotos que me marcaram... E é muito duro, sabe? Quando você vê que você existir, você tá bem ali e sem fazer mal pra ninguém, sem atacar ninguém, nem aí pra ninguém, na real... Resulta em receber tanta ofensa por conta do meu corpo e doeu mais ainda porque, de fato, dessa vez eu tava doente. Vocês tinham razão. Acho que me doeu dar razão pra estarem falando tanto", desabafou ela, que ainda chamou a seguidora de "sem noção".

Confira o vídeo de Rafa Kalimann de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann revela fotos dos bastidores de novo filme e faz mistério

Na segunda-feira, 13, Rafa Kalimann surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma série de fotos nos bastidores de seu novo projeto.

A influenciadora surgiu gravando cenas no Rio de Janeiro para um novo filme ao lado de Cleo, Carol Castro e Viih Tube. “Resumo dos meus melhores últimos dias. Vocês vão amar essa história”, escreveu a ex-BBB na legenda da postagem feita em seu Instagram.

