De biquíni, Preta Gil aproveita praia na Alemanha durante turnê pela Europa: ''Que lindeza''

Em turnê com a família pela Europa, cantora Preta Gil arranca elogios ao publicar fotos curtindo dia de sol em praia na Alemanha

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 12h25

A cantora Preta Gil (47) aproveitou a pausa durante turnê na Europa com a família para renovar o bronzeado!

Nesta quinta-feira, 30, a artista compartilhou cliques em que aparece em praia na cidade de Timmendorfer Strand, na Alemanha.

Nas imagens, postadas em seu perfil no Instagram, a famosa posou usando um biquíni xadrez lilás e branco com calcinha hot pants. A famosa, conhecida por quebrar padrões, exibiu sua beleza natural nas fotos à beira-mar.

"Ainda sobre a nossa rápida passagem em Timmendorfer Strand, na Alemanha. Conseguimos curtir 1 horinha de praia e eu me apaixonei por essas cabanas, queria pra mim!", disse na legenda.

"Tudo isso e muito mais vocês irão conferir na segunda temporada de #EmCasaComOsGil. Enquanto isso, vão assistir à primeira lá no @primevideobr!!! Estão gostando de acompanhar a viagem? Tá só começando!!!", escreveu ainda sobre a nova temporada da série Em Casa com os Gil, da Amazon Prime Video.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Rainha", "Aff, maravilhosa!", "Lacrando na Europa! Linda e empoderada! Amo!", "Socorro, que lindeza", "Que charme", "Mulher linda!", disseram os seguidores.

Preta Gil celebra Dia do Orgulho LGBTQIAP+

Na terça-feira, 28, foi celebrado o Dia do Orgulho LGBTQIAP+! Na web, a artista postou texto sobre sua bissexualidade e recordou o preconceito que sofreu quando falou abertamente sobre o assunto no início de sua carreira. "Amores, hoje é o Dia do Orgulho LGBTQIAP+!!! Eu tenho muito orgulho de ser uma mulher assumidamente bissexual, carrego essa bandeira para onde eu for. Lá no início da minha carreira, quando falava abertamente sobre o assunto recebia vários tipos de críticas por ser apenas quem eu sou", começou escrevendo.

Confira os cliques de Preta Gil em praia na Alemanha: