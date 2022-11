De biquíni prateado, Juliette Freire deixa a barriga à mostra

Juliette Freire exibe o corpo magérrimo ao renovar o bronzeado na piscina de sua mansão

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 16h50

A ex-BBB e cantora Juliette Freire elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu corpo sarado em um dia de sol. A musa apareceu só de biquíni prateado e estiloso em novas fotos na beira da piscina.

Nas fotos, a beldade deixou à mostra sua barriga sarada e recebeu vários elogios dos fãs. “Deusa”, afirmou um seguidor. “Uma perfeição”, comentou outro. “Maravilhosa”, declarou mais um.

Juliette Freire rebate críticas

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (32) se defendeu nas redes sociais após ser alvo de críticas. Na noite de sexta-feira, 18, ela participou ao vivo do programa Vem Que Tem, da Globo, e fez uma apresentação musical. Porém, os internautas acusaram a artista de desafinar em alguns momentos da canção.

Ao sair do palco, a estrela fez uma declaração na internet para se defender das críticas. Ela afirmou que teve um problema e não estava ouvindo a sua voz durante a música.

"Antes que o tribunal comece o julgamento, tive um problema no fone e não me ouvia, mas tentei fazer o melhor”, disse ela no Twitter.