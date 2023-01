De biquíni PP, Gabi Martins impressiona a web ao exibir corpão: ''Que mulherão''

Cantora e ex-BBB Gabi Martins ostenta beleza em passeio de barco e tamanho da parte de baixo do biquíni chama atenção dos fãs

A cantora Gabi Martins (26) elevou a temperatura nas redes sociais na segunda-feira, 23, ao ostentar sua beleza natural durante viagem!

Aproveitando dias de descanso em Barra de São Miguel, em Alagoas, na companhia de amigos, a ex-BBB deixou os fãs babando ao surgir usando um biquíni cavadíssimo durante passeio de barco.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira exibiu suas curvas perfeitas e o abdômen sarado ao surgir com o modelo cortininha estampado de azul e preto e calcinha PP de amarração. Em alguns dos registros da sequência, Gabi aparece ao lado da ex-Fazenda e advogada Deolane Bezerra.

"Delícia de lugar", escreveu Gabi Martins ao legendar a postagem, que recebeu muitos elogios e chamou atenção com o tamanho da parte de baixo do biquíni.

"Ela não tem limites, ELA É PERFEITA", "Beleza surreal..... Sem direitos a cópias", "Perfeitaaa", "Uma obra de arte!", "Espetáculo", "Deusa", "Que mulherão", "Sereia linda", "Se eu uso um negócio desse, a bixaaa sai toda pra fora kkk", disseram os admiradores nos comentários do post.

Confira as fotos de Gabi Martins em passeio de barco:

BBB 23: Gabi Martins sai em defesa de Amanda após polêmica de estado civil

Gabi Martins defendeu Amanda Meirelles (31) nas redes sociais após tomar conhecimento da polêmica que envolve a participante do BBB 23. Amanda entrou no reality afirmando estar solteira. Sua ex-sogra então se pronunciou e disse que a sister teria mentido sobre seu estado civil. Ela compartilhou fotos da participante com um rapaz.

"A Amanda é muito fofa. E que ex-sogra desnecessária, a parte que o filho traiu não conta, né? Vai ser feliz mesmo, Amandinha", escreveu Gabi.

Em papo com brothers, a médica intensivista disse ter terminado o relacionamento com Felipe Weiber após descobrir traições pela internet poucos dias antes de entrar no programa da Rede Globo. “A gente estava beleza, mas aí o que aconteceu? Uma vizinha dele fez um fake e começou a me mandar mensagem [falando] que ele ficava com outras meninas. Eu mostrei pra ele e ele disse: ‘Não, lógico que não fico não, nada a ver'”, ela revelou.